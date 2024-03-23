EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan’a konuk oldu.

Puskas Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı. Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltıdan Szoboszlai attı.

Macaristan'ın yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.

İlk 11'de 9 değişiklik

Ay-yıldızlı ekipte, Galler maçında ilk 11'de sahaya çıkan Uğurcan Çakır, Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine bu mücadelede; Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Rıdvan Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kenan Yıldız ve Enes Ünal ilk 11'de yer aldı.