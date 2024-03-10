Türkiye – ABD Stratejik Mekanizması hakkında ortak açıklama yapıldı.

Ortak açıklamada, "Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır" denildi.

Türkiye-ABD ortak açıklamasında;

“Türkiye ve ABD, ulusal güvenliklerini tehdit eden terörizme karşı işbirliğini artırmak amacıyla Terörle Mücadele İstişarelerini yeniden başlatmıştır. Taraflar (Gazze'de) çatışmanın sona erdirilmesine yönelik bir yol bulunması ve insani krizin derhal üstesinden gelinmesinin önemini vurgulamıştır. Taraflar iki ülkenin savunma sanayi işbirliğini ilerletme fırsatlarını değerlendireceğini duyurmuştur. Taraflar ekonomik işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek üzere mevcut ikili forumları geliştirmenin önemini bir kez daha teyit etmiştir." denildi.