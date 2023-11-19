Türkiye A Milli Futbol Takımı özel maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti.

Millilerin katılmayı garantilediği EURO 2024 Finali'nin oynanacağı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda başlayan karşılaşmaya Almanya çok hızlı bir giriş yaparak 5. dakikada Kai Havertz'in attığı gol ile 1-0 öne geçtiler.

Gol sonrası önde baskısını artıran Milliler, ilk yarının son çeyreğinde önce 38. dakikada Ferdi Kadıoğlu ile 1-1 eşitliği yakaladı, daha sonra 45+2. dakikada Kenan Yıldız'ın golüyle 2-1 öne geçerek ilk yarıyı tamamladı.

Ferdi, Kenan ve Abdülkerim ilki yaşadı

İlk yarıda Ferdi'nin golünün asistini yapan Abdülkerim Bardakcı milli takımdaki ilk asistini yaparken, Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız da ilk golünü atma başarısı gösterdi.

İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi tempolu bir giriş yapan Almanya Milli Takımı 49. dakikada Niclas Füllkrug ile skoru 2-2 yaptı.

Eşitlik sonrası oyunun kontrolünü eline geçiren Almanya'ya karşı A Milli Takım 71 .dakikada VAR kontrolü sonrası penaltı kazandı ve topun başına geçen Yusuf Sarı takımını 3-2 öne geçiren golü attı.

90 dakika sonunda başka gol sesi çıkmazken, Vincenzo Montella yönetiminde Milliler 18 yıl sonra Almanya karşısında galibiyetle ayrıldı.