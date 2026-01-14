Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere yarın KKTC’ye geliyor.

Yılmaz, saat 19:00’da Ercan’a gelecek ve gelişinin ardından Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yapacak.

Yılmaz, cuma sabah 09.00’da Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

Cevdet Yılmaz, 10.30’da ise Lefkoşa Concorde Otel’de “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi Lansman Töreni”ne katılacak.

Acapulco Otel’de, saat 15.00’te KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı gerçekleştirecek olan Yılmaz, akşam temaslarını tamamlayarak adadan ayrılacak.