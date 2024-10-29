Antakya Medeniyetler Korosu Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Girne’de sahne aldı.

Antakya Medeniyetler Korosu’nun Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği himayelerindeki “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konseri Girne Amfi Tiyatro’da yer aldı.

-Serim: "Bizler bağımsız yaşama iradesine zincir vurulamayacağını...."

Konserin açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhuriyeti’nin karşı karşıya kaldığı türlü sınamalara rağmen barış, refah ve istikrar içinde kalkınarak 101’inci yaşına geldiğini kaydetti.

Büyükelçi Serim “Bizler öz yurdunda bağımsız yaşama iradesine zincir vurulamayacağını tüm dünyaya gösteren bir ecdadın evlatlarıyız. En önemli vazifemiz ise Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru kararlılıkla ve azimle ilerlemektir” dedi.

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Büyükelçi Serim özden gelen hakların gasp edilmemesi için Türkiye Cumhuriyeti devletinin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu söyledi.

Serim “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın KKTC’nin resmen tanınması diplomatik, siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkiler kurulması yönündeki uluslararası topluma çağrısını her fırsatta vurgulayama devam edeceğiz” diye konuştu.

-Öztürkler: "Kıbrıs Türkü'ne ve dünya uluslarına örnek..."

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise konserin açılışında yaptığı konuşmada büyük önder Atatürk’ün kararlı ve mücadeleci ruhu ile Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberli, kardeşlik ve dayanışmanın Kıbrıs Türkü'ne ve dünya uluslarına örnek teşkil ettiğini söyledi.

“101 yıllık bu yolculukta anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile ayni hedefe doğru kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.” diyen Öztürkler, Cumhuriyetin kurucu ilkelerini korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir miras bırakmak için var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Antakya Medeniyetler Korosu sahne aldı.