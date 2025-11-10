Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’nci yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle anılıyor.

Atatürk’ün hayatını kaybettiği saat 09.05’te ülke genelinde sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, gönderdeki bayraklar yarıya indirildi.

Atatürk’ü anmak için başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde ve bucaklarda anma törenleri düzenlendi.

-Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde

Lefkoşa’daki ilk tören Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Törende; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, 28’inci Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul ile bazı bakanlar, milletvekilleri, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri, askeri erkan ve öğrenciler yer aldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu; göndere çekilen bayraklar, Ata’ya duyulan saygının simgesi olarak yarıya indirildi.

Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

- Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı, sizin açtığınız aydınlık yoldan yürüme, fikirlerinizi yaşatma kararlılığını sürdürüyor”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk;

Bugün ebediyete uğurlanışınızın yıl dönümünde, sizi sonsuz bir saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Kurduğunuz Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda insan aklına, bilime ve eşitliğe duyulan inancın en güçlü ifadesidir.

Kıbrıs Türk halkı, sizin açtığınız aydınlık yoldan yürüme, fikirlerinizi yaşatma ve evrensel değerlerle bütünleşen bir toplum olma kararlılığını sürdürmektedir. Miras bıraktığınız değerler, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam ediyor.

Sizin gösterdiğiniz hedefte; barışı adalet ve insan onuruna yakışır bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum.”

- Başçeri: “Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlılığıyla; mücadelemizi yılmadan sürdürmekteyiz”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Anıt Özel Defteri’ne şu ifadeleri kaydetti:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

Ebediyete irtihalinizin 87. yıldönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum.

Bağımsızlık ve çağdaşlık yolunda sergilediğiniz üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik Aziz Milletimizin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin pusulası olmaya devam etmektedir.

'En büyük eserim' diyerek bizlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlılığıyla, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine adım adım ilerlemekte; bölgemizde ve ötesinde, ilke ve inkılaplarınızın rehberliğinde, millî birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek dahili ve harici tüm tehditlere karşı mücadelemizi yılmadan sürdürmekteyiz.

Aziz hatıranızın önünde bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle eğiliyor, vatan uğruna mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

- Kılınç: “Emanetiniz olan Cumhuriyeti; bilim, akıl ve çağdaşlık ilkeleriniz doğrultusunda ilelebet yaşatma kararlılığımızı yineliyoruz”

KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç da Anıt Özel Defteri’ne şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu, Ebedî Başkomutan, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Ebediyete irtihalinizin 87’nci yılında ve kurduğunuz Cumhuriyet’in 102’nci yaşında, sizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha manevî huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşarken, emanetiniz olan Cumhuriyeti; bilim, akıl ve çağdaşlık ilkeleriniz doğrultusunda ilelebet yaşatma kararlılığımızı yineliyoruz.

Gösterdiğiniz hedef olan 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak' ülküsünü gerçekleştirmek için, yılmadan, durmadan çalışıyor; güçlü, bağımsız ve aydınlık bir Türkiye idealiyle yolumuza devam ediyoruz. Kıbrıs Türk halkı ile birlik ve kardeşlik içinde, barışa ve kalkınmaya olan inancımızı daha da pekiştiriyoruz.

Bu vesileyle, şanlı tarihimiz boyunca vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”