TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde Türkiye-Rusya ilişkileri değerlendirildi.

Enerji alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğiyle ilgili konular ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes sağlamaya yönelik çabalar konuşuldu.

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki güncel gelişmeler ve Gazze’deki son durum da değerlendirildi.