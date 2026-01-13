Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın hayatını Kıbrıs meselesine adadığını vurgulayarak, vefatının 14. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andığını açıkladı; mesajda, Türkiye’nin Denktaş’ın vizyonu doğrultusunda KKTC’nin bağımsızlığına ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük ile egemenliğine desteğini sürdüreceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatının 14. yılında saygı ve rahmetle andı.

Bakanlığın sosyal hesabından Denktaş'a ilişkin anma mesajı yayımlandı.

Mesajda, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Denktaş'ın "Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyorum." sözleriyle kuruluşuna liderlik ettiği, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenliğinin en büyük tezahürü olan KKTC'ye güçlü desteğini her daim sürdüreceği belirtildi.