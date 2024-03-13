Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'ye insani yardımın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden olmasına ilişkin, "GKRY'nin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıdır. Dolayısıyla onlar bu konuda gerekli yorumda bulunacaklardır. Bizim açımızdan söyleyeceğim tek şey, biz KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının bir şekilde zedelenmesine, ihlal edilmesine izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Keçeli, ABD'nin Gazze'ye seyyar liman inşa etme planları hakkındaki soruyu yanıtlarken, "Birincisi, bu eğer Amerika'nın Gazze'deki insani felaketi kabul etmesi anlamına geliyorsa iyi bir gelişme. Öte yandan, biz karayoluyla çok daha kolay, çok daha ucuza, çok daha etkin bir şekilde yardım ulaştırılması mümkünken birtakım daha az etkili denemelerde bulunulmasını doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye yardımın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden olmasıyla ilgili Keçeli, "GKRY'nin muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıdır. Dolayısıyla onlar bu konuda gerekli yorumda bulunacaklardır. Bizim açımızdan söyleyeceğim tek şey, biz KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının bir şekilde zedelenmesine, ihlal edilmesine izin vermeyiz." dedi.

Gazze’ye insani yardım taşıyan ABD merkezli “World Central Kitchen” örgütüne ait “Open Arms” gemisi dün sabah Larnaka Limanı'ndan Gazze’ye doğru yola çıkmıştı.

-“ABD ile temaslarda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları da gündemdeydi”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde 70'den fazla ikili görüşme yaptığını ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin üçte birinin Dışişleri Bakanları ile son 3-4 haftalık süreçte görüştüğünü kaydetti.

"7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı" kapsamında yapılan ABD ziyaretine değinen Sözcü Keçeli, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Yemen, İran ve Libya gibi konuların da gündemde olduğu dile getirerek, bu konularda diyaloğun devam etmesi ve ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda da mutabık kalındığını da bildirdi.

-Gazze'den tahliye edilen vatandaşlar

Gazze'den tahliye edilen vatandaşlarla ilgili konuşan Keçeli, şunları kaydetti:

"Bu sabah itibariyle 1489 vatandaşımızı, KKTC vatandaşı ve onların yakınlarını Gazze'den tahliye etmiş durumdayız. Hala tahliye etmeye çalıştığımız bir grup vatandaşımız var. Onların da en kısa sürede güvenli bir şekilde Gazze'den Türkiye'ye veya gitmek istedikleri başka ülke varsa oraya ulaşmaları için çaba harcamaya devam edeceğiz."