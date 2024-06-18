Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı.
Maçın 25. dakikasında Mert Müldür, mükemmel bir gole imza attı ve A Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi. Gürcistan'dan Mikautadze 32. dakikada skoru eşitledi. Ay Yıldızlılar Arda Güler'in attığı golle yeniden öne geçti: 2-1.
Oyuna ikinci yarı giren Kerem Aktürkoğlu uzatma anlarında maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.
Sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Ay Yıldızlılar, turnuvaya 3 puanla başladı. Milliler F Grubu'ndaki ikinci maçını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz'le yapacak.