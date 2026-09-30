Türk dünyasının spor gündemi, TRT Avaz ekranlarında yeni bir programla izleyiciyle buluşuyor.

Bölgede futbol başta olmak üzere sporun nabzını tutacak “Türkistan’da Spor”, Azerbaycan’dan Özbekistan’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kadar Türk dünyasındaki futbol heyecanını ekranlara taşıyacak.

Programda Türk dünyasındaki liglerden önemli karşılaşmalara, unutulmaz gollerden özel görüntülere ve değerlendirmelere kadar futbol gündeminin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

KKTC futbolunun önemli organizasyonlarından AKSA Süper Lig’inden maç özetleri de “Türkistan’da Spor” programında TRT Avaz ekranlarında yer alacak.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, programa ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sobacı, “Türk Dünyası’nın spor gündemi, Türk’ün Avazı, kardeşliğin ekranında. Bölgede futbol başta olmak üzere sporun nabzını tutacak ve öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyacak yeni programımız “Türkistan’da Spor” her Salı 20.30’da TRT Avaz’da.” dedi.