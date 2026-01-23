Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu ve beraberindeki heyet bugün Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’yi ziyaret etti.

Gazimağusa’da Şampiyon Melekler anısına Mağusa Spor Derneği Karmasi ile bir dostluk futbol maçı yapmak üzere adamızda konuk bulunan heyet, karşılaşmalarının televizyonlardan naklen yayınlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirmek için yaptıkları ziyarette, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye teşekkür ederek anlamlı da bir plaket takdim ettiler.

Ziyarette Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu ve yönetim kurulu üyeleri yanında, Mağusa Spor Derneği Başkanı Osman Nalbantoğlu da hazır bulundu.