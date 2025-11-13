Türkiye Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştüğünü hatırlattı.

Yaşanan kazada 20 askerin şehit olduğunu belirten Aktürk, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Düşen uçakta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktürk, “Şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın aziz naaşlarına ulaşılmış, bugün ülkemize getirilmeleri planlanmaktadır. Şehitlerimizin aziz naaşları ülkemize getirilmesini müteakip yapılacak tören sonrası defin yerlerine uğurlanacaktır.” dedi.

Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle, Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini belirten Aktürk, bunun ziyaret rekoru olduğunu vurguladı.

Tuğamiral Aktürk, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen İleri Taktik Liderlik Kursu’nun bugün; Çanakkale’de gerçekleştirilen Yıldırım Seferberlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Türkiye-KKTC İkili SAT, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Falcon Strike ve Birleşik Krallık'ta icra edilen Dynamic Master tatbikatlarının da yarın tamamlanacağını sözlerine ekledi.