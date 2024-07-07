Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. "Bizim Çocuklar" ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 2-1 yenik ayrılarak dev turnuvaya veda etti.

EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti. 

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Dev müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlandı.

KTSYD sporun Oscar Ödülerini veriyor KTSYD sporun Oscar Ödülerini veriyor

ilk yarıda iyi bir oyun sergileyen Bizim Çocuklar, 35. dakikada Arda Güler'in ortasına iyi yükselen Samet Akaydin, Ay-yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Ay-yıldızlı ekibimizin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi,

Rakip Hollanda 70. dakikada Stefan De Vrij ile skoru eşitledi: 1-1 

Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile 2-1 öne geçti. 

Kalan sürede önemli pozisyonlar bulan A Milliler, aradığı golü bulamadı ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya veda ederken Hollanda adını yarı finale yazdırdı.

Editör: Burhan CANBAZ