Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. "Bizim Çocuklar" ilk yarıyı 1-0 önde tamamlamasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maçtan 2-1 yenik ayrılarak dev turnuvaya veda etti.
EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda'ya 2-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya veda etti.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda ile Berlin Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Dev müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlandı.
ilk yarıda iyi bir oyun sergileyen Bizim Çocuklar, 35. dakikada Arda Güler'in ortasına iyi yükselen Samet Akaydin, Ay-yıldızlı ekibimizi 1-0 öne geçirdi.
İlk yarı Ay-yıldızlı ekibimizin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi,
Rakip Hollanda 70. dakikada Stefan De Vrij ile skoru eşitledi: 1-1
Hollanda, 76. dakikada Cody Gakpo ile 2-1 öne geçti.
Kalan sürede önemli pozisyonlar bulan A Milliler, aradığı golü bulamadı ve mücadeleden 2-1 yenik ayrıldı.
Bu sonuçla A Milli Futbol Takımımız, turnuvaya veda ederken Hollanda adını yarı finale yazdırdı.