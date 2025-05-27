Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği iş birliğinde düzenlenen “Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Gelecek Vizyonu” konferansı yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Konferans Salonu'ndaki konferansa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ekonomik örgüt ve banka temsilcileri ile diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta, video gösteriminin ardından konuşmalara geçildi.