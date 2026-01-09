Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde sıcaklıkların hafta sonundan itibaren hissedilir derecede düşeceğini belirterek, dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlerine göre, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu mevsim normalleri civarına, hafta başıyla birlikte ise azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yarın Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış şeklinde başlayacak olan sistem, pazar günü akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek.

Pazartesi günü itibarıyla soğuk hava tüm ülkeye yayılacak.