Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yıl başında kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde asgari ücrette, kamu personeli ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleştiğini hatırlattı.

Buna göre, SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 15,75, Emekli Sandığı ve memur emeklilerinde yüzde 11,54 oranında artışlar gerçekleşti.

Bakan Işıkhan, 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağkur emekli aylıklarının bu artıştan etkilenmediğini, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmak gerektiğini aktardı.

Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı; 6 aylık TÜFE oranında; yani; %15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14,469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun." dedi.

"Hedeflediğimiz noktalara birer birer ulaşıyoruz"

Emeklilerin her zaman yanında olduklarının ve aylıklarda enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarının altını çizen Işıkhan, şöyle devam etti:

2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk altı aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak %15.75 artırıyoruz. Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttüğümüz politikaların meyvelerini toplamaya başladığımız bir döneme girdik. Hamdolsun ki, hedeflediğimiz noktalara birer birer ulaşıyoruz.

Enflasyonda gözle görülür bir düşüş başlamış durumda ve bu düşüş, ekonomimizin tüm kesimlerine refah artışı olarak yansıyacaktır. İzlediğimiz disiplinli mali politikalar ve kararlı duruşumuz, Türkiye’yi daha güçlü ve daha istikrarlı bir ekonomik zemine oturtmuştur. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte; piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır.

Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir. Temel hedefimiz enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerimize ve emekçilerimizin refahını kalıcı hale getirmektir. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, inşallah; elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."