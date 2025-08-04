Türkiye’de, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 41,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,07 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,06, Yİ-ÜFE yüzde 1,73 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,08, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,52 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 17,7, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 24,19 olarak belirlendi.

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ağustosta ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13 artış gösterebilecek.