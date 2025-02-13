Haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor, Yeni Adana Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)
15 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep)
16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)
16 Şubat Pazar:
13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)