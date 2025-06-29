Türkiye'nin birçok bölgesinde son iki günde 68'i orman yangını olmak üzere toplam 150 yangın çıktı. Sakarya'da başlayan ve Bilecik'e sıçrayan yangında Köprücek köyü kül oldu.

TC İletişim Başkanlığının dün gece yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 27 ve 28 Haziran tarihlerinde ülke genelinde 68 orman yangını ve 82 ziraat yangını olmak üzere toplam 150 yangının meydana geldi. Bu yangınların 142'sinin hızlı ve etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığını belirten İletişim Başkanlığı, dün gece itibarıyla Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Balıkesir-Havran ve Kepsut, Gaziantep- Nurdağı, Kahramanmaraş-Pazarcık, Bolu-Göynük ve Bilecik-Osmanlı bölgelerinde yangınlara müdahale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

TC Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı ise bu sabah yaptığı açıklamada Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının büyük oranda, Manisa Akhisar'daki yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Hem Bilecik'te hem de Manisa'daki yangını soğutma çalışmalarına devam edildiğini kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük'teki yangının da kontrol altına alındığını söyledi.

-17 kişi gözaltına alındı

TC Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlarla bağlantılı Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından "çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar" kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tunç, paylaşımında Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildiğini ifade etti. Tunç, "1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı ise Bakan Tunç'un paylaşımı öncesinde yaptığı açıklamada Sakarya, Manisa, İzmir ve Balıkesir'deki orman yangınlarınA ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

-Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı

Sakarya'nın Taraklı ile Bilecik'in Gölpazarı ilçeleri arasında Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde Cuma günü saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp geniş alana yayıldı.

Sakarya Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre yangın bölgesinde Cumartesi öğle saatleri itibarıyla 700 personel, 200 araç, Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri yangına müdahale için çalışmalar yürüttü.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman yangınları nedeniyle Bilecik Valiliği bölgeye yakın olan yerleşim yerlerinin tahliye edilmesine karar verdi. Alevlerin ulaştığı birçok köy ve mahallede yaşayanlar köylerinden hayvanlarını da alarak ayrıldı.

-Köprücek

Orman yangınlarının etkili olduğu Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü ise alevlerin arasında kaldı. Ormandan sıçrayan alevlerin çıkardığı yangın kısa sürede tüm köyü sardı. Valilik kararıyla boşaltılan köyün girişindeki iki ev dışındaki tüm evler tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Gölpazarı ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, bu kez Osmaneli ilçesinde de orman yangını çıktı. Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan yangının sıçradığı belirtilen Osmaneli ilçesi

Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi ile civardaki ormanlık arazi alev aldı. Yangında bir tavuk çiftliği ile Kaşıkçı mahallesindeki binalar zarar gördü. Mahalle, valilik kararıyla boşaltıldı.

-Manisa'da bölge halkı tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde Cumartesi günü saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına, 4 uçak ve 11 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 40 su tankeri, 15 itfaiye aracı ve 27 iş makinesiyle karadan müdahale edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle Karaköy, Yenice, Musaca mahalleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrasında tahliyeler gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Sakcagözü Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ile 7 saatte kontrol altına alınan yangında 300 hektar alan yandı.