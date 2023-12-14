Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini açıkladı.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Bitmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bakan Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde iki gün önce rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanemize getirilen Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."