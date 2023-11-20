Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu yaşanan sel ve olumsuz hava şartları nedeniyle dokuz kişinin öldüğünü açıkladı.

Yerlikaya, Batman ve Zonguldak’ta dörder ve Diyarbakır’da bir kişi öldüğünü duyurdu.

Batman’da sel nedeniyle bir kerpiç evin çökmesi sonucu 1-9 yaşları arasındaki üç çocuk ve büyükanneleri hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sel sularına kapılan bir kişi öldü.

Zonguldak’ta mendireğe çarptıktan sonra ikiye bölünen yük gemisinin mürettebatlarından birinin cesedi bulunurken kayıp olan 11 denizciyi arama faaliyetleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, yürütülen faaliyetlerle ilgili iki saatte bir bilgilendirme yapılacağını, AFAD tarafından gerekli şartları karşılayanlara destek ödemesi yapılacağını da ekledi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Kafkametler adlı gemi fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığınmış, tekrar hareket eden gemiyle irtibat kısa süre sonra kesilmişti.

Bakan Yerlikaya günün ilk saatlerinde Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 19 Kasım'da 29 şehirle ilgili turuncu uyarı verdiğini ancak gün içinde bu sayının 41'e kadar yükseldiğini söyledi.

Yerlikaya, "Zarar gören araç sayımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7 bin 17 görevli arkadaşımız var. 4 ilde 109 vatandaşımız yapılan ihbarlar üzerine arkadaşlarımız tarafından kurtarıldı" dedi.

Valilikler koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının önemli hazırlıklar yaptıklarını belirten Yerlikaya, şu ana dek 16 ilde 1611 ihbar geldiğini; 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olayın bildirildiğini söyledi.

Dün öğlen Ereğli Limanı'nda bağlı bulunan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisi de halatının kopması nedeniyle karaya oturmuş, gemide bulunan 13 mürettebat kurtarılmıştı.

Kamerun bayraklı bir başka gemi de halatının kopması sonucu sürüklenmiş ve liman römorkörü tarafından 12 mürettebatıyla yedeğe alınarak kurtarılmıştı.