Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Uluslararası Tiyatro Ödülleri organizasyonunda, Kıbrıslı Türk tiyatro oyuncusu Ayla Haşmetli de ödül aldı.

Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk Tiyatro Oyuncusu Ayla Haşmetli “Türk Dünyası'nın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu” kategorisinde ödüle layık görüldü. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi'nin koordinasyonuyla, KKTC’nin de temsil edildiği TÜRKSOY Uluslararası Tiyatro Ödülleri töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜRKSOY Uluslararası Tiyatro Ödülü, farklı kategorilerde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve KKTC’den başarılı bulunan tiyatro sanatçılarına veriliyor.

Kategorilere göre ödül alan sanatçılar şöyle:

"KKTC'den Tiyatro Oyuncusu Ayla Haşmetli, Türk Dünyası'nın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu kategorisinde;

Azerbaycan Devlet Sanatçısı, Tiyatro ve Sinema Oyuncusu Fahrettin Manafov “Türk Dünyası'nın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu kategorisinde;

Kazakistan Oyun Yazarı Duman Ramazan, Türk Dünyası'nın En İyi Tiyatro Oyun Yazarı kategorisinde;

Kırgızistan Issık-Göl Vilayeti K. Jantoşev Müzik Dram Tiyatrosu Yönetmeni Ulanmırza Karıpbaev “Türk Dünyası'nın En İyi Tiyatro Yönetmeni” kategorisinde;

Mukimi adındaki Özbekistan Devlet Müzik Tiyatrosu'nun Baş Ressamı Jaloliddin Rahimov “Türk Dünyası'nın En İyi Dekor Tasarımcısı” kategorisinde;

Türkiye Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Erdenk, Türk Dünyası'nın En İyi Tiyatro Koreografisi kategorisinde."