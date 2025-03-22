Poliste “sahte evrak düzenleme” suçundan tutuklu bulunan bir şahsın, başkasına ait bir daireyi de satarak, 75,000 Stg’yi çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 2024 yılı, Eylül-Ekim ayları içerisinde, Lefkoşa'da, B.K.’nin (K-50), bir şahıs tarafından dairesini satması için yetkilendirilmesinin ardından konu daireyi başka bir şahsa 75 bin Stg karşılığında satarak, parayı tasarrufuna geçirdiği ve söz konusu şahsa teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi.

B.K. önceden işlediği “sahte evrak düzenleme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından dolayı 18 Mart tarihinden beridir poliste tutuklu bulunuyor. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de suç işlemeye teşebbüs

Öte yandan dün Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden H.K.’nin (E-23), market içerisinden aldığı toplam değerleri 1669,96 TL olan muhtelif parfüm ve kozmetik ürünlerini montunun içerisine gizleyerek, çalmaya çalıştığı sırada market çalışanı tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.