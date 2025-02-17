U 16 Erkek Karması, Kahramanmaraş’ta yapılacak Kahramanmaraş Bölge Şampiyonası için bu sabah KKTC’den ayrıldı.

Ayhan Birsel ve Ahmet Dağer ikilisinin antrenörlüğünü yaptığı karma 18 – 20 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş’ta Beyaz Grup’ta mücadele edecek. Karmamızın grubunda Kahramanmaraş Turkuaz, Konya Karabey Belediyesi, Kahramanmaraş Kıpaş Eğitim Kurumu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Tarsus Amerikan Koleji takımları bulunuyor.

A Grubu’nda 19 Şubat Çarşamba günü ilk maçında Kahramanmaraş Kipas Eğitim Kurumu ile oynayacak.