Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı. En-Nesyri'nin 2 gol bulduğu maçta, Fenerbahçe'nin diğer sayısı Oğuz Aydın'dan geldi. Kasımpaşa'nın tek golü ise Fall'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray'ın maç fazlasıyla 3 puan gerisine geldi. Galatasaray haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi gelecek hafta oynanacak.
Fenerbahçe derbiye kayıpsız gidiyor
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
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