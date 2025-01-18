Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Erkekler Grup elemelerinde mücadele edecek KKTC U 16 Karması toplandı.

NEU RA 25 Spor Salonu’nda Ayhan Birsel - Ahmet Dağer’in çalıştırdığı takım aday adayı kadrosu 26 kişiden oluşurken bu sayı grup elemelerine kadar 14’e inecek.

Organizasyon 18-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.