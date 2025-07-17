Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El-Sen) daveti üzerine sendikaya nezaket ziyaretinde bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, El-Sen’de yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmayan Taçoy, sendika yönetimiyle bir araya gelerek kurumda yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı.

Görüşmede, ülke genelinde yaşanan enerji sıkıntıları ile Kıb-Tek yönetimindeki eksiklikler konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu ve sendikanın beklentileri, çalışma koşulları ve enerji sektöründe yaşanan güncel gelişmeler ele alındı.