Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy, Salih Miroğlu ve Özker Özgür’ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taçoy mesajında, Miroğlu'nu anlatmaya kelimelerin yetmediğini belirterek "Siyasete atıldığım yılların en başından kendisiyle kurmuş olduğum 'abi-kardeş' ilişkisinin izlerini ve bana kattıklarını hala taşımaktayım.” dedi.

Salih Miroğlu’nun Kıbrıs Türk siyasetinin en seçkin, vizyon sahibi, yüksek seviyeli ve hayatının her anını ülke insanına adamış birisi olduğuna vurgu yapan Taçoy, “Ondan çok şey öğrendim. Kendisi bana her şart ve koşulda, yaşadıklarım her ne olursa olsun vazgeçmemeyi, doğru bildiğim yolda yürümeye devam etmeyi öğretti. Rüzgar ne kadar tersten eserse essin, hep doğru kalmayı da Doktor Salih Miroğlu’ndan öğrendim.” ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Partisi saflarında hemen her görevde bulunmuş olan Salih Miroğlu’nun kaybının ülke adına yeri doldurulamaz bir boşluk olduğunu kaydeden Taçoy, Miroğlu’nun hem eşsiz kişiliği hem de siyasette sergilediği duruşu ile yerinin asla doldurulamaz olduğunu belirtti.

Salih Miroğlu’nu ne yazık ki zamansız bir şekilde kaybettiklerini dile getiren Taçoy, “Onunla tanışmış, onunla çalışmış ve onunla yetişmiş bireyler olarak bizlere düşen en büyük görev, genç kuşaklara Miroğlu’nu anlatmak ve onun çizgisinde yürümelerini sağlamaktır. Ölüm yıldönümünde kendisini bir kez daha rahmet ve hasretle anarım.

Rahat uyu sevgili doktor, abim, yoldaşım...” dedi.

Miroğlu ile aynı günde ülkenin bir diğer değerli siyasetçisi olan Özker Özgür’ü de kaybettiklerine değinen Taçoy, şöyle devam etti:

“Ülkesi ve insanı adına doğru bildikleri uğruna çalışan ve ömrünü bu yola adayan Özker Özgür, sadece CTP için değil, ülkemiz için de önemli bir değerdi. Kaybı hepimizde derin bir keder yaratmıştır. Özker Hoca’ya ölüm yıldönümünde Allah’tan rahmet dilerim...”