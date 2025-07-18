Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programı ile Bilgisayar Mühendisliği Lisans programı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından verilen mevcut akreditasyonlarını yenileme hakkı kazandı.

UKÜ’den yapılan yazılı açıklamada, MÜDEK’in 2024/25 Güz döneminde yeniden genel değerlendirmeye tabi tutuğu söz konusu programların akreditasyon geçerlilik sürelerini beşer yıl daha uzattığı belirtildi.

UKÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuşaf yaptığı açıklamada, MÜDEK’in Türkiye ve uluslararası düzeyde mühendislik eğitiminin kalitesini artırmayı, sürekli iyileştirme anlayışını yerleştirmeyi ve mühendislik programlarından mezun olanların yeterliliklerini garanti altına almayı hedefleyen bağımsız bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Açıklamada, “Washington Accord’a 2011 yılında tam üye olan MÜDEK tarafından akredite edilen programlardan mezun olanlar, diğer tam üyelerin bulunduğu ülkelerin (örneğin ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya vb.) mühendislik eğitimine eşdeğer olarak kabul ediliyor.” ifadesi kullanıldı.