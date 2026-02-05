Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) ile Romanya’da faaliyet gösteren "University of Life Sciences King Mihai I from Timişoara" arasında akademik iş birliği görüşmeleri yapıldı.

UKÜ’den verilen bilgiye göre, University of Life Sciences King Mihai I from Timişoara Biyomühendislik ve Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Ioan Pet başkanlığındaki akademik heyet, UKÜ kampüsünü ziyaret ederek UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ile bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, UKÜ bünyesinde yer alan Bilim ve Teknoloji Binası’ndaki Kromatografi, Enstrümantasyon, Biyomedikal, Moleküler Biyoloji ve Hücre Kültürü laboratuvarları gezildi. Görüşmelerde, iki üniversite arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile ortak araştırma çalışmaları yürütülmesine yönelik iş birliği alanları ele alındı.

Prof. Ioan Pet, UKÜ’nün altyapısından ve üniversitede yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ise heyeti UKÜ’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyleyerek, üniversiteler arası iş birliklerinin eğitim ve araştırma alanlarında önemli olduğunu vurguladı.