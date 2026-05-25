Polis ülke genelinde eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk alanları içerisinde 23-24 Mayıs 22.00 – 04.00 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Lefkoşa’daki denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilerek, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 23 kişi tespit edilerek idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, bin 415 araç sürücüsü kontrol edildi ve 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 8’i alkollü içki tesiri altında, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 5’i sigortasız, 3’ü emniyet kemeri takmadan, 1’i muayenesiz, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 156’sı diğer trafik suçlarından ve 295 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi, 15 araç ise trafikten men edildi, 3 sürücü de tutuklandı.

-Gazimağusa’da kumarhanede bulunması yasak 14 kişiye yasal işlem…

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler, bahis ofisleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olmasına rağmen kumarhane içerisinde tespit edilen 14 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 928 araç sürücüsü kontrol edildi, 167’si yasal hız sınırı üzerinde süratli, 8’i alkollü içki tesiri altında, 3’ü sigortasız, 6’sı muayenesiz, 35’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 46’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 42’si diğer trafik suçlarından 308 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 8 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

-Girne’de üç eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 38 kişiye idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir eğlence mekanı işletmecisi, eğlence mekanını kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu tespit edilen bir işletmeci ve eğlence mekanının hem işletme kapatma saatine uymayıp 02.30’da ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapmaya devam eden bir işletmeci olmak üzere üç eğlence mekanı işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 223 araç sürücüsü kontrol edildi, 39’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 14’ü alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 24’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 17’si trafik ışıklarına uymamak, 3’ü aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i tehlikeli yük taşımak, 1’i polisin dur emrine uymamak, 2’si kamu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 16’sı aracın ışık kurallarına uymamak ve 118’i diğer trafik suçlarından, 243 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 40 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

-Güzelyurt’ta 3 araç trafikten men edildi, 2 sürücü de tutuklandı

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise, 972 araç sürücüsü kontrol edildi; 36’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 1’i alkollü içki tesiri altında, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 1’i alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 56’sı diğer trafik suçlarından 109 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

-İskele’de, aracında 64 av tüfeği fişeği bulunan kişi tutuklandı

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kumarhaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, girmeleri yasak 27 kişi kumarhane içerisinde tespit edildi, idari para cezası kesilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda toplam 64 av tüfeği fişeği bulundurup taşıdığı tespit edilen bir kişi de tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 2 bin 058 araç sürücüsü kontrol edildi; 91’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, ’ü alkollü içki tesiri altında, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 15’i sigortasız araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 23’ü muayenesiz araç kullanmak, 43’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 70’i diğer trafik suçlarından olmak üzere 253 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 59 araç trafikten men edildi.