Polis tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 3 kişi tutuklandı ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren kumarhanelerde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda da, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi saptandı. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatan polis, trafik denetimlerinde ise 2 bin 132 sürücüyü kontrol etti.

Kontrol edilen sürücülerden 194’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 30’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 1’i tehlikeli araç kullanmak, 87’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 417 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Denetimlerde 1 araç sürücüsü tutuklandı, 39 araç trafikten men edildi.