Gazimağusa Belediye sınırlarındaki 5 ilkokulun müdürü bugün Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı ziyaret ederek hem belediyenin okullara verdiği destek için teşekkür etti, hem de okulların sıkıntılarını aktardı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, okul müdürlerini başarılı çalışmalarından dolayı her zaman takdir ettiğini, belediye ile okulların işbirliğinin devam edeceğini, imkanlar dahilinde ellerinden gelen ne varsa eğitim için yapacaklarını ifade etti. Belediyecilikte hem eğitim hem de diğer alanlarda sorumlulukları olup olmamasına bakmadan görev üstlenmeyi tercih ettiklerini belirten Başkan Uluçay, okulların ihtiyaçlarının en iyi şekilde giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Okul müdürleri ise, hem okullarda yapılan çalışmalar için teşekkür etmek hem de sıkıntıları aktarmak için ziyaret ettiklerini söyledikleri Başkan Uluçay’a görevinde başarılar dilediler. Özellikle ulaşım konusunda okullara verilen desteğin ve yapılan tadilatların önemli bir ihtiyacı giderdiğini aktaran okul müdürleri, verilen desteğin devam etmesini talep etti.