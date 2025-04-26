Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mersin ziyaretleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Gazimağusa Belediyesi'ne su yönetimi alanında Scada sisteminin kurulması için sağlanan teknik destek, hibe edilen araçlar ve diğer işbirlikleri dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Başkan Uluçay, görüşmede, ileriki dönemde Gazimağusa’daki Atık Su Arıtma Tesisi’nin geliştirilmesi ve devam eden Kent Müzesi kurulumu çalışmalarında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardıklarını ifade etti.

Ziyaret kapsamında, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman ve Başkan Danışmanı Suat Bağrıaçık ile de bir araya gelerek, işbirliği yapılabilecek alanlar hakkında detaylı istişarelerde bulundu.

Başkan Uluçay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e ve ekibine her konuda gösterdikleri yakın ilgi ve destek için teşekkür ederek, “Kardeş şehirlerimiz arasındaki bağı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Teşekkürler Mersin.” ifadelerini kullandı.