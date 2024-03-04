Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Psikoterapiler Derneği Başkanlığına yeniden Dr. Zafer Bekiroğlu seçildi.

Uluslararası Bilişsel ve Davranışsal Psikoterapiler Derneğinden verilen bilgiye göre, Derneğin Genel Kurulu 29 Şubat’ta gerçekleştirilerek, yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Dernek As Başkanlığına Irmak Çavuşoğlu, Genel Sekreterliğine Teyfik Tecel Hatipoğlu, Saymanlık görevine Sevim Asvaroğlu, Disiplin ve Denetim Kuruluna Fezile Ölkanlı getirilerken, Faal Üye ise Nilgün Tekyaprak oldu.