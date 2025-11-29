Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, Lefke’deki Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde düzenlenen şiir dinletisiyle başladı.

Lefke Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin katkılarıyla düzenlenen festivalin açılış gününde, Kuzey Kıbrıs’tan ve çeşitli ülkelerden konuk şairler, kendi eserlerini seslendirdi. Etkinliği, öğrenciler, öğretmenler ve şiir severler takip etti.

Şiir dinletisinin ardından konuk şairler, eğitimciler ve öğrencilerin katılımıyla okul bahçesinde fidan dikildi. Fidan dikim etkinliğinde, çevre bilincinin önemine dikkat çekildi.

Lefke ve Güzelyurt ilçelerinden toplam altı okulun katıldığı festivalde, üç gün boyunca şiir buluşmaları, edebiyat söyleşileri, atölye çalışmaları ve çevre temalı kültürel etkinlikler yapılıyor.

Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, yarın gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek.