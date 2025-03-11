“Umudumuz Gençlik Festivali” cumartesi Lefkoşa Bandabuliya’da yapılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, HASDER Halk Sanatları Vakfı liderliğinde, PAOK Klirou Spor ve Kültür Derneği iş birliğinde yürütülen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz” projesinin final etkinliği “Umudumuz Gençlik Festivali” olacak.

HASDER’den verilen bilgiye göre, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençleri bir araya getirerek kültürel mirasın korunmasını, diyalog ve barış inşasını güçlendirmeyi hedefleyen festival cumartesi günü saat 14.30 itibarıyla başlayacak, açılış konuşmaları saat 15.00’te olacak.

Festivalde Kıbrıs el sanatları, sokak oyunları, yerel lezzetler, halk dansları gösterisi, müzik performansları ve interaktif sahne etkinlikleri olacak, Kıbrıs kültürüne ait önemli zanaatları ve gelenekleri yaşatmayı amaçlayan çeşitli sergiler yer alacak.

-“Online Platform” tanıtılacak.

Bu kapsamda, Kıbrıs Halk Dansları Kostümleri, İpek Böceği Koza İşleri, Sesta Koleksiyonu ve Geleneksel Uçurtma Koleksiyonu gibi özel sergiler de ziyaret edilebilecek. Ayrıca, proje kapsamında geliştirilen “Online Platform” da ilk kez festivalde tanıtılacak.

HASDER, PAOK Klirou ve 10 farklı kültür ve sanat derneğinin iş birliğiyle düzenlenen festivalde yer alan dernekler şöyle

“ORAMA Kültür Derneği, Güzelyurt Sanat Derneği (GUSAD), Sevgi Çiçeği Derneği (SECDER), Akçay Kültür ve Sanat Derneği (AKDER), KASTRO Dans Grubu, Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği (YENDER), PARAVASI Tiyatro ve Kültür Derneği, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği ve Lefke Turizm Derneği.”