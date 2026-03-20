Başbakan Ünal Üstel, son günlerde Kıbrıs Türk halkına yönelik tehdit içeren söylem ve gelişmelere dikkat çekerek, bu tablo karşısında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle:

“Sevgili kardeşlerim,

Son günlerde varlığımızı hazmedemeyen ve fırsat buldukça bizi yok saymaya, hatta yok etmeye hazır olan zihniyetin gerçek yüzü bir kez daha açıkça ortaya çıkmaktadır. Bir tarafta Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın silahlarla verdiği pozlar ve yaptığı atışlar, diğer tarafta Başpiskopos’un Yunan savaş gemisine çıkarak “Kıbrıs’ın kurtuluşu için Yunan savaş gemileri kalmalı” şeklindeki açıklamaları…

Bazı Rum yöneticilerin, Orta Doğu’da yaşanan savaş ortamını ve adadaki askeri yığınakları fırsata çevirerek Türkleri adadan kovma hayallerini açıkça dile getirmeleri…

Tüm bunlar yaşanırken; sözde tarafsız olduğunu iddia eden Avrupa Birliği yöneticilerinin terör örgütü EOKA’ya övgüler dizmesi ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın EOKA’cıları “kahraman” olarak nitelendirmesi…

Değerli kardeşlerim,

Bu söylem ve tutumlar asla kabul edilemez.

Ortaya çıkan bu tablo, Kıbrıs Türkü’nün kimlere karşı bir varoluş mücadelesi verdiğini açık ve net bir şekilde göstermektedir.

Bu noktada hepimize düşen çok önemli bir sorumluluk vardır.

Böylesi açık tehditler karşısında, içte yaşadığımız tüm siyasi tartışmaları bir kenara bırakmalı; iktidarıyla, muhalefetiyle tek yürek olmalı ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, hak ve menfaatlerini birlikte savunmalıyız.

Çünkü söz konusu olan Kıbrıs Türk halkının varlığıdır. Gerisi teferruattır.”