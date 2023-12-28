Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) 2024 yılı için oluşturmaya çalıştığı savunma bütçesini takip ettiklerini belirterek "Bir yandan barış çağrısı yapan Rumlar, diğer taraftan silahlanıyor." dedi.

Üstel, son bölgesel gelişmelerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bir yandan silahlanma çabasına giren GKRY'nin, dünya kamuoyunu etkileyebilmek, kendilerini barışçıl göstermek ve KKTC'yi barışa karşı duruyormuş gibi lanse edebilmek için zaman zaman uzlaşma çağrıları yaptığını belirten Üstel, Rumların söylemleri ile icraatlarının birbirini tutmadığını söyledi.

Üstel, Rumların Temsilciler Meclisinde 2024 savunma bütçesi oluşturma gayretlerini KKTC olarak takip ettiklerini belirterek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ardından GKRY'nin silahlanma çabalarının bölgedeki istikrar ve barışa zarar vereceğini vurguladı.

KKTC'nin ana vatan Türkiye ile Doğu Akdeniz'de birlikte hareket ederek barış ve istikrardan yana ortak duruş sergilediğine dikkati çeken Üstel, bölgede İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken bir de Rumların silahlanma çabalarını işittiklerinin altını çizdi.

Üstel, şöyle devam etti:

"Bir yandan barış çağrısı yapan Rumlar, diğer taraftan silahlanıyor. Hemen yanı başımızda İsrail'in Filistin'e saldırılarını görüyoruz. Bu saldırılarda 20 binin üzerinde sivil kayıp var. Ve hala dünya buna seyirci kalıyor ve bir ateşkes sağlanamıyor. Bütün bunlar varken, Akdeniz’de de her zamanki gibi suların sıcak olduğu bilinirken; bir yandan barış naraları atan Güney Kıbrıs diğer taraftan silahlanıyor.

Rumların silah alım programları, savunma bütçeleri ve imzaladıkları protokollerden barış söylemelerinin gerçek olmadığını anlıyoruz. Biz ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız işbirlikleri neticesinde Akdeniz’deki bu sıcak gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve bunların çözümlenebilmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

- "Hep söylüyoruz 2024, 2023'ten daha iyi olacak"

Bu yıl ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Başbakan Üstel, Türkiye ile 2023'te ülkesinde önemli projelere imza attıklarını vurgulayarak Türkiye'den KKTC'ye deniz altından çekilecek kablo ile elektrik sağlama projesinin fizibilite çalışmasının 2024'te tamamlanacağını, bu konuda TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ön protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Üstel, bu yılın önemli olayları arasında Ercan Havalimanı'nın terminal binası ve pistinin yenilenerek bir prestij projesi olarak KKTC'ye kazandırılmasının da bulunduğuna işaret etti.

2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendilerinde derin izler bıraktığını belirten Üstel, "2023, 6 Şubat’ta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşanan 'Asrın Felaketi'nde büyük acıları birlikte yaşadığımız bir yıl olmuştur. 6 Şubat depremlerinde hem ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde 50 bin insanımızı yitirdik biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Şampiyon Meleklerimizi yitirdik. Bir kez daha biz bu felakette kaybettiğimiz insanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, yaslı ailelerine Allah’tan sabırlar diliyoruz." diye konuştu.

Üstel, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek 2024'te yapacakları projeleri ele aldıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz; 2024, 2023'ten daha iyi olacak. 2024 yılının hem Türk dünyasına hem ana vatanımızda yaşayan soydaşlarımıza hem de halkımız için barış, sağlık ve iyilik dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Türk dünyasının yeni yılını candan kutluyorum."