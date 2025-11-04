Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Birlikteyiz, güçlüyüz” diyerek, çok daha güzel bir geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Ünal Üstel sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi’nin, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm düşünceleri bir zenginlik olarak gören ve ortak akılla yol alan bir parti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, UBP milletvekillerinden oluşan Meclis Grubuyla dün akşam ilk değerlendirme toplantısını yaptıklarını belirten Üstel, toplantının son derece yapıcı, samimi ve birlik, beraberlik ruhuna uygun bir atmosferde geçtiğini kaydetti.

“Parti içi demokrasimiz çalışıyor, tüm yetkili kurullardaki üyelerimiz düşüncelerini büyük bir samimiyetle ortaya koyuyorlar.” diyen Ünal Üstel, milletvekillerinin, gerek seçimlerle ilgili gerekse parti süreçleriyle ilgili görüş ve önerilerini açık yüreklilikle ortaya koyduklarını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta; ilçe başkanları, MYK üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve örgüt başkanlarıyla kapsamlı istişareler yaptıklarını anımsatan Üstel, dün akşam da milletvekilleriyle bir araya gelerek, istişare sürecinin bir halkasını daha tamamladıklarını kaydetti.

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Birlik Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de tüm düşünceleri bir zenginlik olarak gören ve ortak akılla yol alan bir partidir.

Milletvekillerimizle değerlendirmelerimize önümüzdeki hafta da devam edecek ve hem partimiz hem de ülkemiz adına atacağımız adımları yine birlikte şekillendireceğiz.

Birlikteyiz, güçlüyüz ve çok daha güzel bir geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.”