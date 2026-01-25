Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'den gelen gazetecilerle bir otelde buluşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Son zamanlarda reşit olmayan breyler tarafından işlenen suçlarla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Üstel, suç işlenmesinde kullanılan silahların Güney Kıbrıs tarafından temin edildiğini ifade etti.

Üstel, çocukların, "suç işlemesi halinde cezasız kalacağı" şeklinde yönlendirildiğine dair iddialarla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Burası bir ada ülkesi ve iç güvenliği çok önemli. Polisimiz, herhangi bir hadise olduğu zaman çok başarılıdır. 16 kurşunlama olayı olmuştur. 24 saat içerisinde 16'sı tutuklanmıştır. Ama baktığımız zaman tutuklanan bu çocukların kimi 19, kimi 20 yaşında. Son kurşunlama olayını yapan da 16 yaşında. Bu kurşunlama olayları olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti ile istişare ederek, buraya gelecek 18-30 yaş arasındaki insanların orada sorgulanmasını istedik. Herhangi bir vukuatı varsa buraya gelmesin veya biz Ercan Havalimanı'ndan geri gönderelim. O doğrultuda birtakım önlemler aldık. O önlemler çerçevesinde bir müddet bu kurşunlama olayları durdu. Ama bu işleri organize edenler herhalde 18 yaşı çözdüler ve 16 yaşında çocuğu buraya gönderdiler ve o da kurşunlama yaptı. Çocuk da 16 saat içerisinde tutuklandı. Şimdi cezaevindedir. Tabii bilemiyorum oralarda bu gençlere nasıl telkinde bulunuyorlar. Ama sizin de söylediğiniz gibi işte 'Kuzey Kıbrıs'ta cezalar azdır, 3-4 ay yatacaksın ve çıkacaksın...' Halbuki bizde tam tersidir. Bizde cezalar 10 sene ve üzeridir. Hatta bu olaylar oldu. Şimdi ceza yasasında değişiklik yapıp belki de 20 sene üzerine çekeceğiz ki bunları engelleyelim."

"BU GENÇLERE SİLAHI TEMİN EDEN DE RUM TARAFIDIR"

Ülkede yaşanan adli olaylar üzerinden Kuzey Kıbrıs'ın güvenli olmadığı iddialarının gündeme getirildiğinin hatırlatılması üzerine Üstel, "Bizim adanın iç güvenliği olmadığı söylemlerini söyleten taraf, Güney Rum tarafıdır. Bu gençlere silahı temin eden de Rum tarafıdır. Rum tarafından bu tarafa gönderiyorlar." dedi.

Rum kesiminin, ekonomiye zarar vermek ve insanları huzursuz etmek için bu yolu tercih ettiğini anlatan Üstel, "İnsanımızı huzursuz edecek en ufak bir olaya anında müdahale edip, en ağır cezayı verip ülkenin huzurunu eskisinden daha iyi bir noktaya getirmek için hükümet olarak çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.