Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanlığı seçiminin, geçmişteki kırgınlıkların değil, ortak hedeflerin sandıkta buluşacağı bir demokrasi sınavı olduğunu kaydetti.

Üstel, “Her vatandaşımızdan, devletine sahip çıkmanın bir gereği olarak sandığa gitmesini, istikrardan, hizmetten ve iki egemen devlet vizyonundan yana iradesini güçlü şekilde ortaya koymasını bekliyorum.” dedi.

-“Büyük direnişin, inancın ve vatan sevgisinin eseri”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçimine bir hafta kaldığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının iradesini, geleceğini ve devletine sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koyacağı dönemeçte, düşüncelerini halkla paylaşmak istediğini dile getirdi.

Kıbrıs adasının, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle küresel güç mücadelelerinin merkezinde olduğunu ifade eden Üstel, böyle bir coğrafyada, Kıbrıs Türk halkının kimliğini, inancını ve değerlerini koruyarak, bugünlere ulaşmasının, büyük bir direnişin, inancın ve vatan sevgisinin eseri olduğunu vurguladı.

Üstel, “Bu süreçte Anavatan Türkiye’nin varlığı, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile bizleri soykırımın eşiğinden kurtararak, özgürlük ve güvenliğe kavuşturması, tarihimizin dönüm noktası olmuştur.” dedi.

-“Bizim için istikrar, yalnızca bir siyasi söylem değil huzurun, güvenin ve kalkınmanın adıdır”

Ulusal Birlik Partisi’nin, yarım asrı aşan onurlu mazisi boyunca halkın bağımsızlık mücadelesinin siyasi teminatı olduğunu, devletin kurucu iradesini temsil etmeyi, istikrarın ve hizmetin öncüsü olmayı sürdürdüğünü belirten Üstel, “Bizim için istikrar, yalnızca bir siyasi söylem değil huzurun, güvenin ve kalkınmanın adıdır.” vurgusu yaptı.

Başbakanı olduğu UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti'nin, son yılların en uzun süre görevde kalan hükümeti olduğuna dikkat çeken Üstel, şöyle devam etti:

“Bir koalisyon hükümeti olmamıza rağmen, özellikle altyapıdan enerjiye, sağlıktan eğitime kadar birçok alanda halkımıza kazandırdıklarımız, elle tutulur ve gözle görülür niteliktedir. Yıllardır yapılmayan hizmetleri hayata geçirdik; tıkanan noktaları açtık, geleceğe yön verecek projeleri başlattık. Bu başarılarımızın temelinde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğumuz güçlü iş birliği ve karşılıklı güven ilişkisi vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği ve destekleri, hükümetimizin hizmet ve kalkınma hamlelerine büyük güç katmıştır.”

-“Eşit egemen iki devlet vizyonu bir tercih değil zorunluluk”

Bugün Kıbrıs Türk halkı için “eşit egemen iki devlet” vizyonunun bir tercih değil, zorunluluk olduğunu kaydeden Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın liderliğinde kararlılıkla savunulan bu vizyonun, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukuk zemininde eşit statüde yer almasını, siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirmesini sağlayacak tek gerçekçi model olduğunu vurguladı.

“Federal hayalin tükendiği noktada, bu anlayış artık sadece bir çözüm önerisi değil; Doğu Akdeniz’de barış, denge ve istikrarın teminatıdır” diyen Başbakan Üstel, bu yaklaşımın, yalnızca siyasal eşitliği değil; Kıbrıs Türk halkının kendi kaynaklarını yönetme hakkını, ekonomik kalkınma potansiyelini ve uluslararası iş birliğine katılımını da güvence altına aldığını kaydetti.

“Egemen eşitlik temelinde yükselecek bir gelecek, gençlerimize istikrar, yatırımcılara güven, halkımıza refah getirecektir.” diyen Üstel, 19 Ekim’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin, bir makam seçiminden öte, Kıbrıs Türk halkının geleceği, istikrarı ve varoluş mücadelesinin tescili olduğunu belirtti.

-“Bu seçim, geçmişteki kırgınlıkların değil, ortak hedeflerin sandıkta buluşacağı bir demokrasi sınavı”

19 Ekim'deki seçimin, geçmişteki kırgınlıkların değil, ortak hedeflerin sandıkta buluşacağı bir demokrasi sınavı olduğunu ifade eden Üstel, şunları kaydetti:

“Her vatandaşımızdan, devletine sahip çıkmanın bir gereği olarak sandığa gitmesini, istikrardan, hizmetten ve iki egemen devlet vizyonundan yana iradesini güçlü şekilde ortaya koymasını bekliyorum.

Hiç kimse endişe etmesin: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geri adım atmayacak, Kıbrıs Türk halkı, varlığını, egemenliğini ve özgürlüğünü kararlılıkla savunmaya devam edecektir.”