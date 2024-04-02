Başbakan Ünal Üstel, eski başbakanlardan Mustafa Çağatay’ın nezaket ve duruşuyla Kıbrıs Türk siyasetinin en müstesna isimleri arasında olduğunu söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin ilk başbakanı Çağatay’ın ölümünün 35’inci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz siyaseti içerisinde, nezaket ve duruşuyla en müstesna isimleri arasında yerini almış, KKTC’nin kurucu Başbakanı ve eski Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanları’ndan merhum Mustafa Çağatay’ı ölümünün 35. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Başbakanlık yanı sıra, Türk Cemaat Meclisi üyeliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi üyeliği, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası’nı Hazırlama Komitesi üyeliği ve Sözcülüğü, Maliye, Çalışma-Sosyal İşler ile Sağlık Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuş Mustafa Çağatay, örnek bir devlet adamı, hukukçu kimliği ve Türk Mukavemet Teşkilatı üyeliğiyle Kıbrıs Türk Halkı’na unutulamaz hizmetlerde bulunmuştur. Çağatay’ın vatan ve insan sevgisiyle Kıbrıs Türk Halkı’nın daha güzel bir gelecek yaşaması için ortaya koyduğu çaba bizlere de hala rehber olmaktadır. Merhum Mustafa Çağatay’ın maneviyatını gelecek nesillere anlatmak ise bizlere düşen önemli vazifelerden birisidir. KKTC’nin ilk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay’ı ölümünün 35’inci yıl dönümünde bir kez daha özlem ve minnetle anıyoruz... Ruhu Şad olsun.”