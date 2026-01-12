Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllara yayılan varoluş mücadelesini devlet iradesine dönüştüren tarihsel süreçte, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın, halkın hak ve çıkarlarını her koşulda kararlılıkla savunduğunu; fikirleri, idealleri ve sarsılmaz duruşuyla milletine yön veren müstesna bir devlet adamı olarak tarihteki yerini aldığını kaydetti.

Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 14’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesaj yayınlamladı.

Mesajında, Rauf Raif Denktaş’ın, Kıbrıs Türk halkının yalnızca siyasi lideri olmadığını belirten Üstel, Denktaş’ın, en zor ve karanlık dönemlerde halkına yol gösteren, davasına ömrünü adamış bir mücadele insanı ve güçlü bir iradenin simgesi olduğunu söyledi.

Denktaş’ın, “Biz bu devleti masa başında değil, mücadeleyle kurduk” sözlerine işaret eden Üstel, bunun, Kıbrıs Türk halkının ödediği bedellerin, verdiği onurlu mücadelenin ve bugün sahip olduğu kazanımların en açık ifadesi olduğunu belirtti.

“Bu mücadele; Kıbrıs Türk halkının başı dik, kimliğinden ve haklarından ödün vermeden, özgür ve korkusuzca yaşayabilmesi için verilmiştir.” diyen Üstel, Kıbrıs Türk halkının böyle bir lidere sahip olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşadığını vurguladı.

Üstel mesajında, “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı vefatının on dördüncü yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.” ifadelerine yer verdi.