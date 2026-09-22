Polis Genel Müdürlüğü (PGM) koordinesinde, KKTC’de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarına yönelik “Eşgüdüm ve Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde yer alan toplantıya, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, PGM-Bölüm Müdürleri ile KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin üst düzey temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Daire Müdürü ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu başkanı katıldı.

Toplantıda, yükseköğretim kurumlarında huzur ve güvenliğin sürdürülebilir şekilde sağlanması, öğrencilerin, akademik ve idari personelin güvenliğinin artırılması ve üniversiteler ile ortak hareket edecek projeler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Polis Genel Müdürlüğü, YÖDAK ve Üniversite Yönetimleri arasındaki iletişim, iş birliği ve koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi ve üniversite öğrencilerinin karşılaşabilecekleri adli, trafik, muhaceret ve narkotik suçları ile mücadelede uygulanan mevcut önlemler ve alınabilecek ilave tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.

Yapılan açıklamada, PGM’nin öğrencilerin güvenliği başta olmak üzere, üniversitelerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik ilgili kurumlarla iş birliği ve eşgüdüm çalışmalarının devam edeceği belirtildi.