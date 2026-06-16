Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdiği görüşmede dile getirdiği iki devletli çözüm vizyonuna tam destek verdi. Üstel, Fidan’ın ortaya koyduğu yaklaşımın Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki kararlı duruşunun bir yansıması olduğunu vurguladı.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM, KIBRIS TÜRK HALKININ KARARLI DURUŞUNUN YANSIMASIDIR”

Yazılı açıklama yapan Üstel, federasyon modelinin artık tükenmiş bir çözüm anlayışı olduğunu belirterek, yarım asrı aşkın süredir devam eden müzakerelerin Rum tarafının siyasi gücü ve egemenliği Kıbrıs Türk halkıyla paylaşmaya hazır olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet gerçeğinin bulunduğunu kaydeden Üstel, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu gerçeklerin kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemenlik hakkı, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün pazarlık konusu olmadığını vurgulayan Üstel, hükümet olarak Anavatan Türkiye ile tam uyum içerisinde iki devletli çözüm siyasetini kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Üstel açıklamasında ayrıca, Kıbrıs Türk halkının haklarını uluslararası platformlarda savunduğunu ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür ederek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki milli siyasete verdiği güçlü destekten dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.