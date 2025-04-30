Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 25 Nisan tarihinde yayımladığı bildiriyi “gençleri dünyaya kapatmaya, onları üretim ve inovasyon kültüründen uzaklaştırmaya yönelik endişe verici bir girişim” olarak değerlendirerek , “Bu çağ dışı anlayışı ve gençlerimizin gelişimini engelleme çabasını şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Üstel, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde, TEKNOFEST gibi uluslararası ölçekte ses getiren ve bilimi, teknolojiyi, yenilikçiliği temel alan etkinlikler, genç nesillerin geleceğe umutla ve donanımla hazırlanması için vazgeçilmezdir. Bu tür platformları ‘şov’ olarak yaftalamak, karanlık bir zihniyetin ürünü olup, gençliğimizin önüne set çekmekten başka bir anlam taşımamaktadır. Çocuklarımızı içine kapanık, gelişime kapalı bireyler haline getirmek isteyen her türlü girişimin karşısında durmak, sadece bir siyasi sorumluluk değil, tarihi bir görevdir.” ifadelerini kullandı.

Eğitimin ideolojik önyargıların esiri olamayacağını belirten Üstel, “Eğitim, gençleri hayata hazırlayan, onları özgür bireyler olarak yetiştiren bir süreçtir. Bugün gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmayı reddeden zihniyet, yarın ülkemizin dünyadan kopmasına, üretimden uzaklaşmasına ve gerilemesine neden olacaktır.” dedi.

Ülkenin gençlerinin karanlığa değil bilgiye ve aydınlığa yürümek zorunda olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, gençliğin önünü tıkamaya çalışan hiçbir anlayışa prim vermeyeceklerini, çağdaşlık ve ilerleme mücadelesinden asla geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Üstel, “Gelecek, bilim ve teknolojiyle yükselecektir. Tarifi olmayan veya olmasını düşünmek bile istemediğimiz emelleri için çocuklarımızın geleceğine pranga vurulmasına asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.