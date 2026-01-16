Başbakan Ünal Üstel, Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi kapsamında kurulan sistemlerle kontrolun tamamen ellerinde olduğunu belirterek, dışa bağımlılığın sona erdiğini vurguladı.

Üstel, bu projenin trafik güvenliğinin yanı sıra, egemenlik ve iç güvenlik meselelerine de önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Lansman Töreni’nde konuşan Başbakan Ünal Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye iş birliğinde hayata geçirdiğimiz bir başka vizyonu, vatandaşlarımızın can güvenliğini merkeze alan bir anlayışı ve yerli ve milli bir stratejik dönüşümü sizlerle paylaşmak için bir aradayız.” dedi.

Göreve gelirken halkın ihtiyaçlarını önceleyen yatırımlar yapacaklarını söylediklerini hatırlatan Üstel, “Halkımızın can güvenliğini ve huzurunu koruyan tüm yatırımları da bu öncelikler arasında tuttuk. Trafik güvenliği de bu anlayışın en somut başlıklarından sadece biridir. Çünkü konu yol olduğunda, konu hız olduğunda, konu trafik olduğunda mesele aynı zamanda insan hayatıdır.” diye konuştu.

-“Bu sistemlerin amacı ceza kesmek değildir; can kurtarmaktır”

Yolların geçmişe göre, hem altyapı hem de teknik olarak son derece iyi duruma geldiğini belirten Üstel, yolların durumunu daha iyi noktaya taşımak için canla başla çalıştıklarını söyledi. “Ancak trafik kazaları ne yazık ki hala canımızı yakmaya devam ediyor.” diyen Üstel, Polis raporlarının ortaya koyduğu verilere göre kazaların çok önemli bir bölümünün dikkatsiz sürüşten veya aşırı hızdan kaynaklandığını aktardı.

Temel sorunun sürücü davranışları olduğunu kaydeden Üstel, “Tıpkı yol güvenliği gibi, bu temel sorunu da ortadan kaldırmak devletin sorumluluğundadır.” dedi.

Üstel, şöyle konuştu:

“Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz ve en temel can kaybı unsurlarından biri olan hız konusunda, yeni teknolojik sistemleri ihtiyaç görülen, trafik kazalarının en yoğun yaşandığı noktalara monte ediyoruz. Yenilediğimiz ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanıma giren, yapay zeka destekli sabit hız kameralarını sadece ‘ceza yazan kameralar”’ olarak görmek büyük bir yanılgı olur. Bu sistemlerin amacı ceza kesmek değildir; can kurtarmaktır.

Tekrar hatırlatmak isterim. Aşırı hız, özellikle genç nüfus için dünyada ve ülkemizde en büyük ölüm nedenlerinden biridir. Her kaybettiğimiz genç; bir annenin evladını kaybetmesi, bir ailenin yıkımı, ülkemizin geleceğinden kopan bir parçadır. Yetişmiş bir gencin böylesi bir gerekçeyle aramızdan ayrılması, ülke gelişimini dahi etkileyen son derece ciddi bir kayıptır.

Ayrıca trafik kazalarının ekonomik maliyeti de görmezden gelinemeyecek boyuttadır. Bu kayıpları önleyebilirsek; kurtardığımız yaşamların yanında, kaybolup gitmeyen ekonomik kaynakları eğitime, sağlığa ve altyapıya çok daha fazla ayırabiliriz.”

- “Bu kameralar araçları tanıyabilen bir teknolojiye sahiptir”

Üstel, bir ülkeye kurulan tüm teknolojik altyapı sistemlerinin aynı zamanda o ülke adına bir iç güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, “Bugün ülkelerin kullandığı teknolojilerin yerli ve milli olması artık bir övünç meselesi değil, bir ulusal güvenlik zorunluluğudur.” dedi.

Üstel, yeni kameraların araçları tanıyabilen bir teknolojiye sahip olduğunu, plakayı net şekilde görebilen ve analiz edebilen özellikler taşıdığını, yapay zeka sayesinde şüpheli ve aranan araçların tespit edebileceğini ve emniyet birimlerine temiz ve manipüle edilemez veriler sunacağını anlattı.

Başbakan Ünal Üstel, “Bu nedenle bu sistem, trafik güvenliğinin ötesinde, iç güvenliğimize de hizmet eden bir altyapıdır. Şunu da eklemekte fayda görüyorum; yenilenen yapay zeka destekli kamera sistemlerimiz uluslararası standart testlerini geçmiş ve dünyada referans olarak gösterilen birkaç kameradan biridir.” ifadelerini kullandı.

-“Dışa bağımlılığımız sona eriyor”

Ülkenin bu tür sistemleri yaklaşık 20 yıl boyunca yurt dışından ithal ettiğini aktaran Üstel, şöyle devam etti:

“Lisans ücretleri ödedik. Veri güvenliği riskleri yaşadık. Dışa bağımlı kaldık. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu yerli ve milli savunma sistemleri vizyonu sayesinde Türkiye, bugün bu alanda dünyayla yarışan bir teknoloji seviyesine ulaşmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz de bu gelişmelerden büyük katkı sağlıyoruz.

Kurulan bu sistemlerle artık; yazılımlar bize ait, veriler bizde, kontrol tamamen elimizde, lisans ücreti ödemiyoruz ve en önemlisi dışa bağımlılığımız sona eriyor.

Dolayısıyla bu adımı, trafik güvenliğine katkının yanında egemenlik ve iç güvenlik meselelerine de çok önemli bir katkı olarak görmek gerekir.”

- “Toplu bir ceza kesimi söz konusu olmayacaktır”

2006 yılında kurulumu başlayan eski sabit hız tespit kameraları tamamen devreden çıkarıldığını ve yerlerine yapay zeka destekli, akıllı hız tespit kamera sistemlerinin kurulduğunu belirten Başbakan Ünal Üstel, “Mevcut noktalara ek olarak 30 yeni noktaya daha hız tespit kamerası yerleştirilmiştir. Toplamda 130 sabit kamera ve Polis Genel Müdürlüğümüze teslim edilen 20 mobil kamera ile sürece başlıyoruz. Bu kameraların tamamı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından; tüm yazılımı, altyapısı ve teknolojisiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hibe edilmiştir. Fiyat-performans açısından; eski, lisanslı ve güvenlik açıkları bulunan sistemlere kıyasla çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıdır.” diye konuştu.

Kameraların görevlerinin hız tespiti yapmak olduğunu vurgulayan Üstel, “Son dört aydır aktif şekilde çalışmaktadırlar ve tüm test süreçleri tamamlanmış durumdadır. ‘Makineler arızalıdır’, ‘güneşe dayanamadı, bozuldu’ şeklindeki iddialar tamamen asılsızdır. Ancak bu süre zarfında cezai işlem uygulanmamıştır. Merak etmeyin toplu bir ceza kesimi de söz konusu olmayacaktır.” dedi.

-“En büyük yatırım, evlatlarımızın can güvenliğidir”

Desteklerinden ötürü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a şükranlarını sunan Başbakan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile ekibine de yürüttüğü yoğun ve titiz çalışmalar nedeniyle teşekkür etti. Üstel, projede emeği geçen Radarsan ailesine de teşekkür ederek, “Yerli ve milli teknolojinin sahaya nasıl güçlü şekilde yansıtılabileceğini bu projeyle hep birlikte gördük.” dedi.

Kameraların devreye girmesiyle, trafik cezalarında adalet duygusu gözetilerek yasal düzenleme çalışması da başlattıklarını ifade eden Üstel, kademeli, uyarı ve eğitim odaklı indirimler içeren bir düzenleme hazırlığı yaptıklarını kaydetti.

“Amacımız ceza kesmek değil; doğru davranışı kalıcı hale getirmektir.” diyen Üstel, yapılan çalışma ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Üstel konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sözlerime son verirken, bizim için siyaset sadece yapı inşa etmek, beton ya da asfalt dökmek değildir. Bizim için siyaset, insanı yaşatmaktır. En büyük yatırım, evlatlarımızın can güvenliğidir.

Bugün burada tanıttığımız teknolojik hız tespit sistemleri trafik kazalarında kaybettiğimiz her cana karşı aldığımız açık ve kararlı bir iradedir.

Gençlerimizin, kardeşlerimizin ve ailelerimizin acı yaşamaması için, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü desteğiyle Radarsan tarafından üretilen bu sistemleri hayata geçiriyoruz. Ve bilinmelidir ki insanı korumayan hiçbir kalkınma gerçek değildir.

Bu vizyonla, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu projenin ülkemize ve halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.”