Başbakan Ünal Üstel, son Ankara ziyaretinde Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği temasların sonuç verdiğini ve Kıbrıs Türk halkının uzun zamandır beklediği ekonomik hava ulaşımı konusunda önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, bayramdan sonra A Jet’e ait iki uçağın ekonomik fiyatlarla Türkiye-Ercan arası sefer yapmaya başlayacağını açıkladı.

Bu hamlenin Kıbrıs Türk halkının yıllardır yaşadığı hava ulaşımı mağduriyetini gidermeye yönelik kararlı bir siyasi iradenin sonucu olduğunu belirten Üstel, “Hava ulaşımı bir ayrıcalık değil, halkımızın hakkıdır.” dedi. Üstel, aynı zamanda alınan kararların halkın refahını artırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

- “İstanbul’a shuttle servisleri de başlayacak”

İstanbul’a beklenen shuttle servislerinin de başlayacağını açıklayan Üstel, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana gibi büyük şehirlere yönelik seferlerde de düzenlemeler yapıldığını ve bu hatlarda da ekonomik fiyatlarla seyahatin mümkün olacağını kaydetti.

Bu hamle, sadece bir ulaşım kolaylığı değil, aynı zamanda Türkiye ile KKTC arasındaki bağların güçlenmesi açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

- “Bugün biz Aziz Kent’in söylediklerini hayata geçiriyoruz”

Ülkenin duayen turizmcisi Aziz Kent’in geçmişte shuttle servisler için verdiği fikirleri ve mücadeleleri de hatırlatan Üstel, “Değerli turizmcimiz Aziz Kent de geçmişte KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında shuttle servis yapılmasının çağrısını sıkça yapmıştır. Aslında bugün biz Aziz Kent’in söylediklerini hayata geçiriyoruz. Uzun zamandır ülke turizminin beklediği bir fırsatı yakaladık. Bundan böyle, dolmuş gibi Türkiye ve KKTC arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin belirli noktalarından seferler düzenlenecek. Bu seferlerin taban ve tavan fiyatları olacak.” dedi.

- “Kıbrıslı Türk havacılık personelinin tekrar gökyüzüne dönmesinin önünü açacağız”

Üstel, söz konusu görüşmelerde Kıbrıs Türk Havayolları zamanında görev yapan pilot ve iç kabin memurlarının yeniden istihdam edilebilmesi için münhal açılmasını talep ettiklerini aktardı. Bu girişimle birlikte, “KKTC ile TC arasında düzenli yapılacak seferlerde çok sayıda KKTC’li pilot ve iç kabin memuru görev yapacak.” diyen Üstel, Kıbrıslı Türk havacılık personelinin tekrar gökyüzüne dönmesinin önünü açacaklarını belirtti.

- yeni giriş kapıları ve deniz ulaşımında da reform

Başbakan Üstel ayrıca, deniz giriş limanlarında da iyileştirmeler planladıklarını belirterek, bu konuda detaylı açıklamaların ileriki günlerde yapılacağını ifade etti. Rum tarafının mevcut kapıları dahi engelleme çabasına karşın, KKTC hükümetinin yeni kapılar açma ve bağlantı imkânlarını artırma yönünde somut adımlar attığını vurguladı.

- “Siyasi ambargolara rağmen hizmet odaklı yönetim anlayışı”

Başbakan Üstel uluslararası siyasi ambargolar ve izolasyonlar altında bile KKTC hükümetinin halk odaklı ve icraat temelli yönetim anlayışını sürdürdüğünü vurguladı. Üstel, bunun sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durma iradesinin ve siyasi kararlılığın göstergesi olduğunu da vurguladı.